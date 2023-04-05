Табалин Кир Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1785
Дата смертиДо 1833
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Тоболин Александр Кирович
Мать ребёнка: Табалина Акилина Эммануиловна
Рождение ребёнка
Около 1810
Мать ребёнка: Табалина Акилина Эммануиловна
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Леман Глафира Кировна
Мать ребёнка: Табалина Акилина Эммануиловна
Рождение ребёнка
19.05.1817
Мать ребёнка: Табалина Акилина Эммануиловна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фёдорова Надежда Кировна
Мать ребёнка: Табалина Акилина Эммануиловна
Работа или профессия
Неизвестно
Kaufmann / купец
Смерть
До 1833