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Табалин Кир Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1785

Дата смерти

До 1833

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Тоболин Александр Кирович

Мать ребёнка: Табалина Акилина Эммануиловна

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Таболин Валериан Кирович

Мать ребёнка: Табалина Акилина Эммануиловна

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Леман Глафира Кировна

Мать ребёнка: Табалина Акилина Эммануиловна

Рождение ребёнка
19.05.1817

Сын: Таболин Ардалион Кирович

Мать ребёнка: Табалина Акилина Эммануиловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фёдорова Надежда Кировна

Мать ребёнка: Табалина Акилина Эммануиловна

Работа или профессия
Неизвестно
Kaufmann / купец
Смерть
До 1833
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