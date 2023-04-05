Табалина (Marshalow) Акилина Эммануиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Табалина (Marshalow) Акилина Эммануиловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1785

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Тоболин Александр Кирович

Отец ребёнка: Табалин Кир Карпович

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Таболин Валериан Кирович

Отец ребёнка: Табалин Кир Карпович

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Леман Глафира Кировна

Отец ребёнка: Табалин Кир Карпович

Рождение ребёнка
19.05.1817

Сын: Таболин Ардалион Кирович

Отец ребёнка: Табалин Кир Карпович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фёдорова Надежда Кировна

Отец ребёнка: Табалин Кир Карпович

Работа или профессия
Неизвестно
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