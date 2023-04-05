Табалина (Marshalow) Акилина Эммануиловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1785
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Тоболин Александр Кирович
Отец ребёнка: Табалин Кир Карпович
Рождение ребёнка
Около 1810
Отец ребёнка: Табалин Кир Карпович
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Леман Глафира Кировна
Отец ребёнка: Табалин Кир Карпович
Рождение ребёнка
19.05.1817
Отец ребёнка: Табалин Кир Карпович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фёдорова Надежда Кировна
Отец ребёнка: Табалин Кир Карпович
Работа или профессия
Неизвестно