Леман (Таболина) Глафира Кировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Бракосочетание
30.01.1833
ц. при больнице «Всех скорбящих радость» на 7-й версте по Петергофской дороге
Рождение ребёнка
01.04.1834
Сын: Леман Александр Адольфович
Отец ребёнка: Lehmann Friedrich Adolph*
Рождение ребёнка
19.03.1835
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Lehmann Friedrich Adolph*
Санкт-Петербургский уезд
Рождение ребёнка
02.04.1836
Дочь: Мария Адольфовна
Отец ребёнка: Lehmann Friedrich Adolph*
Рождение ребёнка
21.06.1838
Дочь: Ольга Адольфовна
Отец ребёнка: Lehmann Friedrich Adolph*
Рождение ребёнка
30.05.1841
Отец ребёнка: Lehmann Friedrich Adolph*
Рождение ребёнка
20.06.1842
Дочь: Надежда Адольфовна
Отец ребёнка: Lehmann Friedrich Adolph*
Санкт-Петербургский уезд
Рождение ребёнка
07.06.1845
Дочь: Антонина Адольфовна
Отец ребёнка: Lehmann Friedrich Adolph*
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Леман София Адольфовна
Отец ребёнка: Lehmann Friedrich Adolph*
Рождение ребёнка
06.05.1847
Дочь: Евгения Адольфовна
Отец ребёнка: Lehmann Friedrich Adolph*
Санкт-петербургский уезд
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Леман Константин Адольфович
Отец ребёнка: Lehmann Friedrich Adolph*
Рождение ребёнка
28.09.1850
Дочь: Александра Адольфовна
Отец ребёнка: Lehmann Friedrich Adolph*
Работа или профессия
Неизвестно