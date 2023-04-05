Леман (Таболина) Глафира Кировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леман (Таболина) Глафира Кировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Табалин Кир Карпович

Мать: Табалина Акилина Эммануиловна

Бракосочетание
30.01.1833

Муж: Lehmann Friedrich Adolph*

ц. при больнице «Всех скорбящих радость» на 7-й версте по Петергофской дороге
Рождение ребёнка
01.04.1834

Сын: Леман Александр Адольфович

Отец ребёнка: Lehmann Friedrich Adolph*

Рождение ребёнка
19.03.1835

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Lehmann Friedrich Adolph*

Санкт-Петербургский уезд
Рождение ребёнка
02.04.1836

Дочь: Мария Адольфовна

Отец ребёнка: Lehmann Friedrich Adolph*

Рождение ребёнка
21.06.1838

Дочь: Ольга Адольфовна

Отец ребёнка: Lehmann Friedrich Adolph*

Рождение ребёнка
30.05.1841

Сын: Леман Николай Адольфович

Отец ребёнка: Lehmann Friedrich Adolph*

Рождение ребёнка
20.06.1842

Дочь: Надежда Адольфовна

Отец ребёнка: Lehmann Friedrich Adolph*

Санкт-Петербургский уезд
Рождение ребёнка
07.06.1845

Дочь: Антонина Адольфовна

Отец ребёнка: Lehmann Friedrich Adolph*

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Леман София Адольфовна

Отец ребёнка: Lehmann Friedrich Adolph*

Рождение ребёнка
06.05.1847

Дочь: Евгения Адольфовна

Отец ребёнка: Lehmann Friedrich Adolph*

Санкт-петербургский уезд
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Леман Константин Адольфович

Отец ребёнка: Lehmann Friedrich Adolph*

Рождение ребёнка
28.09.1850

Дочь: Александра Адольфовна

Отец ребёнка: Lehmann Friedrich Adolph*

Работа или профессия
Неизвестно
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