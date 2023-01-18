Акулова (Привалова) Александра Тарасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкулова (Привалова) Александра Тарасовна

Акулова (Привалова) Александра Тарасовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Привалов Тарас Емельянович

Мать: Привалова (Гончарова) Парасковья Стефановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захаренко (Акулова) Ольга Трифоновна

Отец ребёнка: Акулов Трифон Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Акулова) Татьяна Трофоновна

Отец ребёнка: Акулов Трифон Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акулов Николай Трифонович

Отец ребёнка: Акулов Трифон Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акулов Трифон Иванович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.