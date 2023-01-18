Акулова (Привалова) Александра Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захаренко (Акулова) Ольга Трифоновна
Отец ребёнка: Акулов Трифон Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Акулова) Татьяна Трофоновна
Отец ребёнка: Акулов Трифон Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Акулов Николай Трифонович
Отец ребёнка: Акулов Трифон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно