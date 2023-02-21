Акулов Трифон Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захаренко Ольга Трифоновна
Мать ребёнка: Акулова Александра Тарасовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Трофоновна
Мать ребёнка: Акулова Александра Тарасовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Акулов Николай Трифонович
Мать ребёнка: Акулова Александра Тарасовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно