Акулов Трифон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулов Трифон Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захаренко Ольга Трифоновна

Мать ребёнка: Акулова Александра Тарасовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Трофоновна

Мать ребёнка: Акулова Александра Тарасовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акулов Николай Трифонович

Мать ребёнка: Акулова Александра Тарасовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулова Александра Тарасовна

Смерть
Неизвестно
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