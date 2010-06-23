Романовский Виктор Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1948
Дата смерти23.06.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.05.1972
Дочь: Романовская Светлана Викторовна
Мать ребёнка: Евгения Евлампиевна
Рождение ребёнка
13.01.1974
Сын: Романовский Александр Викторович
Мать ребёнка: Евгения Евлампиевна
Рождение ребёнка
17.09.1978
Дочь: Романовская Наталья Викторовна
Мать ребёнка: Евгения Евлампиевна
Рождение ребёнка
08.11.1980
Дочь: Романовская Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Евгения Евлампиевна
Рождение ребёнка
01.10.1982
Сын: Романовский Сергей Викторович
Мать ребёнка: Евгения Евлампиевна
Смерть
23.06.2010