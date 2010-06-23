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Романовский Виктор Савельевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1948

Дата смерти

23.06.2010

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.05.1972

Дочь: Романовская Светлана Викторовна

Мать ребёнка: Евгения Евлампиевна

Рождение ребёнка
13.01.1974

Сын: Романовский Александр Викторович

Мать ребёнка: Евгения Евлампиевна

Рождение ребёнка
17.09.1978

Дочь: Романовская Наталья Викторовна

Мать ребёнка: Евгения Евлампиевна

Рождение ребёнка
08.11.1980

Дочь: Романовская Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Евгения Евлампиевна

Рождение ребёнка
01.10.1982

Сын: Романовский Сергей Викторович

Мать ребёнка: Евгения Евлампиевна

Смерть
23.06.2010
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