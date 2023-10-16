Романовская Наталья Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1978
Отец: Романовский Виктор Савельевич
Мать: Евгения Евлампиевна
Рождение ребёнка
?.09.2000
Сын: Романовский Андрей Генадьевич
Отец ребёнка: Генадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романовский Денис Генадьевич
Отец ребёнка: Генадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Генадий