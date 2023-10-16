Романовская Наталья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романовская Наталья Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1978

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1978

Отец: Романовский Виктор Савельевич

Мать: Евгения Евлампиевна

Рождение ребёнка
?.09.2000

Сын: Романовский Андрей Генадьевич

Отец ребёнка: Генадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романовский Денис Генадьевич

Отец ребёнка: Генадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Генадий

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