Евгения Евлампиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1949
Дата смерти07.07.1989
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1949
Рождение ребёнка
28.05.1972
Дочь: Романовская Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Романовский Виктор Савельевич
Рождение ребёнка
13.01.1974
Сын: Романовский Александр Викторович
Отец ребёнка: Романовский Виктор Савельевич
Рождение ребёнка
17.09.1978
Дочь: Романовская Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Романовский Виктор Савельевич
Рождение ребёнка
08.11.1980
Дочь: Романовская Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Романовский Виктор Савельевич
Рождение ребёнка
01.10.1982
Сын: Романовский Сергей Викторович
Отец ребёнка: Романовский Виктор Савельевич
Смерть
07.07.1989