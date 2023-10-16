Евгения Евлампиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евгения Евлампиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1949

Дата смерти

07.07.1989

Пол

Женский

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1949

Отец: Сапунов Евлампий Агафонович

Мать: Булыгина Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
28.05.1972

Дочь: Романовская Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Романовский Виктор Савельевич

Рождение ребёнка
13.01.1974

Сын: Романовский Александр Викторович

Отец ребёнка: Романовский Виктор Савельевич

Рождение ребёнка
17.09.1978

Дочь: Романовская Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Романовский Виктор Савельевич

Рождение ребёнка
08.11.1980

Дочь: Романовская Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Романовский Виктор Савельевич

Рождение ребёнка
01.10.1982

Сын: Романовский Сергей Викторович

Отец ребёнка: Романовский Виктор Савельевич

Смерть
07.07.1989
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