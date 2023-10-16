Романовский Александр Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРомановский Александр Викторович

Романовский Александр Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1974

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1974

Отец: Романовский Виктор Савельевич

Мать: Евгения Евлампиевна

Рождение ребёнка
05.10.2001

Дочь: Яскевич Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Яскевич Алеся

Рождение ребёнка
05.10.2002

Дочь: Яскевич Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Яскевич Алеся

Рождение ребёнка
13.02.2007

Сын: Яскевич Никита Алесандрович

Мать ребёнка: Яскевич Алеся

Рождение ребёнка
22.07.2008

Дочь: Яскевич Мария Александровна

Мать ребёнка: Яскевич Алеся

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яскевич Алеся

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close