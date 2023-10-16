Романовский Александр Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1974
Отец: Романовский Виктор Савельевич
Мать: Евгения Евлампиевна
Рождение ребёнка
05.10.2001
Дочь: Яскевич Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Яскевич Алеся
Рождение ребёнка
05.10.2002
Дочь: Яскевич Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Яскевич Алеся
Рождение ребёнка
13.02.2007
Сын: Яскевич Никита Алесандрович
Мать ребёнка: Яскевич Алеся
Рождение ребёнка
22.07.2008
Дочь: Яскевич Мария Александровна
Мать ребёнка: Яскевич Алеся
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яскевич Алеся