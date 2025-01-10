Клементьев Ефим
мужской, родился 1831
умер 1887
ОтецКлементьев ЕгорНеизвестно г.р.
МатьКлементьева Мария1802 г.р.
Супруги
Клементьева (Горбунова) Анфиса1830 г.р.
Дети
Клементьев Пётр1854 г.р.
Клементьев Павел1859 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Клементьев Егор
Мать: Клементьева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маклашина (Клементьева) Евдокия
Мать ребёнка: Клементьева (Горбунова) Анфиса
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1854
Сын: Клементьев Пётр
Мать ребёнка: Клементьева (Горбунова) Анфиса
Рождение ребёнка
1859
Сын: Клементьев Павел
Мать ребёнка: Клементьева (Горбунова) Анфиса
Рождение ребёнка
1861
Сын: Клементьев Алексей
Мать ребёнка: Клементьева (Горбунова) Анфиса
Смерть
1887