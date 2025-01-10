Клементьев Ефим 1831 — найти родственников по фамилии на Familio

Клементьев Ефим

Автор
ТФ
Фролова Т.

мужской, родился 1831

умер 1887

Отец
Клементьев ЕгорНеизвестно г.р.
Мать
Клементьева Мария1802 г.р.
Супруги
Клементьева (Горбунова) Анфиса1830 г.р.
Дети
Клементьев Пётр1854 г.р.
Клементьев Павел1859 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Клементьев Егор

Мать: Клементьева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маклашина (Клементьева) Евдокия

Мать ребёнка: Клементьева (Горбунова) Анфиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клементьева (Горбунова) Анфиса

Рождение ребёнка
1854

Сын: Клементьев Пётр

Мать ребёнка: Клементьева (Горбунова) Анфиса

Рождение ребёнка
1859

Сын: Клементьев Павел

Мать ребёнка: Клементьева (Горбунова) Анфиса

Рождение ребёнка
1861

Сын: Клементьев Алексей

Мать ребёнка: Клементьева (Горбунова) Анфиса

Смерть
1887

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