Клементьева Мария 1802 — найти родственников по фамилии на Familio

Клементьева Мария

Автор
ТФ
Фролова Т.

женский, родилась 1802

умерла После 1862

Отец
АфанасийНеизвестно г.р.
Мать
ПрасковьяНеизвестно г.р.
Супруги
Клементьев ЕгорНеизвестно г.р.
Дети
Клементьев Евгений1823 г.р.
Клементьев Александр1828 г.р.
Показать еще 2
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Афанасий

Мать: Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клементьев Егор

Рождение ребёнка
1823

Сын: Клементьев Евгений

Отец ребёнка: Клементьев Егор

Рождение ребёнка
1828

Сын: Клементьев Александр

Отец ребёнка: Клементьев Егор

Рождение ребёнка
1831

Сын: Клементьев Ефим

Отец ребёнка: Клементьев Егор

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Клементьева) Авдотья

Отец ребёнка: Клементьев Егор

Смерть
После 1862

Мы используем куки для улучшения работы сайта.