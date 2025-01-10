Клементьева Мария
женский, родилась 1802
умерла После 1862
Супруги
Клементьев ЕгорНеизвестно г.р.
Дети
Клементьев Евгений1823 г.р.
Клементьев Александр1828 г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клементьев Егор
Рождение ребёнка
1823
Сын: Клементьев Евгений
Отец ребёнка: Клементьев Егор
Рождение ребёнка
1828
Сын: Клементьев Александр
Отец ребёнка: Клементьев Егор
Рождение ребёнка
1831
Сын: Клементьев Ефим
Отец ребёнка: Клементьев Егор
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Клементьева) Авдотья
Отец ребёнка: Клементьев Егор
Смерть
После 1862