Кузнецов Яков Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1810 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.10.1830 ст.
Жена: Марфа Прокопьевна
Красная Горка, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Поручители Максимова починка экономические крестьяне Афонасий Корнилов, Григорий Афонасьев, Сергей Евдокимов
Рождение ребёнка
03.02.1832 ст.
Дочь: Кузнецова Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Марфа Прокопьевна
Воспреемники Пётр Григорьев и сестра его девица Васса Григорьева
Рождение ребёнка
24.12.1835 ст.
Дочь: Кузнецова Евгения Яковлевна
Мать ребёнка: Марфа Прокопьевна
Воспреемники Борис Иванов и Фрола Елисеева жена Устинья Прокопьева
Рождение ребёнка
01.04.1838 ст.
Дочь: Кузнецова Марья Яковлевна
Мать ребёнка: Марфа Прокопьевна
Воспреемники Красной горки Андрей Лукоянов и солдата Петра Прокопьева жена Анна Максимова
Рождение ребёнка
25.07.1839 ст.
Дочь: Кузнецова Параскева Яковлевна
Мать ребёнка: Марфа Прокопьевна
Воспреемники Кондратий Прокопьев и Григория Матвеева дочь девица Васса
Рождение ребёнка
14.08.1843 ст.
Дочь: Чуприкова (Кузнецова) Васса Яковлевна
Мать ребёнка: Марфа Прокопьевна
Крещена 15.08.1843г, воспреемники Вахромей Петров и солдата Петра Прокопьева жена Анна Максимова
Рождение ребёнка
24.11.1851 ст.
Сын: Кузнецов Андрей Яковлевич
Мать ребёнка: Марфа Прокопьевна
Воспреемники Андрей Михайлов и Красной горки Григория Петрова жена Анна Яковлевна
Смерть
Неизвестно