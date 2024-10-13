Марфа Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарфа Прокопьевна

Марфа Прокопьевна

Место рождения

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

04.07.1807 ст.

Дата смерти

13.07.1874 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1807 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещена 04.06.1807г. Воспреемница крестьянская жена Параскева Дмитриева
Бракосочетание
23.10.1830 ст.

Муж: Кузнецов Яков Григорьевич

Красная Горка, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Поручители Максимова починка экономические крестьяне Афонасий Корнилов, Григорий Афонасьев, Сергей Евдокимов
Рождение ребёнка
03.02.1832 ст.

Дочь: Кузнецова Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Кузнецов Яков Григорьевич

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Воспреемники Пётр Григорьев и сестра его девица Васса Григорьева
Рождение ребёнка
24.12.1835 ст.

Дочь: Кузнецова Евгения Яковлевна

Отец ребёнка: Кузнецов Яков Григорьевич

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Воспреемники Борис Иванов и Фрола Елисеева жена Устинья Прокопьева
Рождение ребёнка
01.04.1838 ст.

Дочь: Кузнецова Марья Яковлевна

Отец ребёнка: Кузнецов Яков Григорьевич

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Воспреемники Красной горки Андрей Лукоянов и солдата Петра Прокопьева жена Анна Максимова
Рождение ребёнка
25.07.1839 ст.

Дочь: Кузнецова Параскева Яковлевна

Отец ребёнка: Кузнецов Яков Григорьевич

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Воспреемники Кондратий Прокопьев и Григория Матвеева дочь девица Васса
Рождение ребёнка
14.08.1843 ст.

Дочь: Чуприкова (Кузнецова) Васса Яковлевна

Отец ребёнка: Кузнецов Яков Григорьевич

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещена 15.08.1843г, воспреемники Вахромей Петров и солдата Петра Прокопьева жена Анна Максимова
Рождение ребёнка
24.11.1851 ст.

Сын: Кузнецов Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Кузнецов Яков Григорьевич

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Воспреемники Андрей Михайлов и Красной горки Григория Петрова жена Анна Яковлевна
Смерть
13.07.1874 ст.
Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Похоронена 16.07.1874 на приходском кладбище

Мы используем куки для улучшения работы сайта.