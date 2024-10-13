Марфа Прокопьевна
Место рождения
Дата рождения04.07.1807 ст.
Дата смерти13.07.1874 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
04.07.1807 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещена 04.06.1807г. Воспреемница крестьянская жена Параскева Дмитриева
Бракосочетание
23.10.1830 ст.
Красная Горка, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Поручители Максимова починка экономические крестьяне Афонасий Корнилов, Григорий Афонасьев, Сергей Евдокимов
Рождение ребёнка
03.02.1832 ст.
Дочь: Кузнецова Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Кузнецов Яков Григорьевич
Воспреемники Пётр Григорьев и сестра его девица Васса Григорьева
Рождение ребёнка
24.12.1835 ст.
Дочь: Кузнецова Евгения Яковлевна
Отец ребёнка: Кузнецов Яков Григорьевич
Воспреемники Борис Иванов и Фрола Елисеева жена Устинья Прокопьева
Рождение ребёнка
01.04.1838 ст.
Дочь: Кузнецова Марья Яковлевна
Отец ребёнка: Кузнецов Яков Григорьевич
Воспреемники Красной горки Андрей Лукоянов и солдата Петра Прокопьева жена Анна Максимова
Рождение ребёнка
25.07.1839 ст.
Дочь: Кузнецова Параскева Яковлевна
Отец ребёнка: Кузнецов Яков Григорьевич
Воспреемники Кондратий Прокопьев и Григория Матвеева дочь девица Васса
Рождение ребёнка
14.08.1843 ст.
Дочь: Чуприкова (Кузнецова) Васса Яковлевна
Отец ребёнка: Кузнецов Яков Григорьевич
Крещена 15.08.1843г, воспреемники Вахромей Петров и солдата Петра Прокопьева жена Анна Максимова
Рождение ребёнка
24.11.1851 ст.
Сын: Кузнецов Андрей Яковлевич
Отец ребёнка: Кузнецов Яков Григорьевич
Воспреемники Андрей Михайлов и Красной горки Григория Петрова жена Анна Яковлевна
Смерть
13.07.1874 ст.
Похоронена 16.07.1874 на приходском кладбище