Чуприкова (Кузнецова) Васса Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуприкова (Кузнецова) Васса Яковлевна

Место рождения

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

14.08.1843 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1843 ст.

Отец: Кузнецов Яков Григорьевич

Мать: Марфа Прокопьевна

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещена 15.08.1843г, воспреемники Вахромей Петров и солдата Петра Прокопьева жена Анна Максимова
Бракосочетание
23.01.1866 ст.

Муж: не указан

Бракосочетание
24.10.1873 ст.

Муж: Чуприков Карп Спиридонович

Рождение ребёнка
26.08.1874 ст.

Сын: Чуприков Иван Карпович

Отец ребёнка: Чуприков Карп Спиридонович

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Воспреемники: Чуприков Нестор Иванович и девица Чернеева Мария Васильевна
Рождение ребёнка
10.12.1877 ст.

Сын: Чуприков Спиридон Карпович

Отец ребёнка: Чуприков Карп Спиридонович

Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Максимов Починок, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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