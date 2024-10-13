Чуприкова (Кузнецова) Васса Яковлевна
Место рождения
Дата рождения14.08.1843 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
14.08.1843 ст.
Отец: Кузнецов Яков Григорьевич
Мать: Марфа Прокопьевна
Крещена 15.08.1843г, воспреемники Вахромей Петров и солдата Петра Прокопьева жена Анна Максимова
Бракосочетание
23.01.1866 ст.
Муж: не указан
Бракосочетание
24.10.1873 ст.
Рождение ребёнка
26.08.1874 ст.
Отец ребёнка: Чуприков Карп Спиридонович
Воспреемники: Чуприков Нестор Иванович и девица Чернеева Мария Васильевна
Рождение ребёнка
10.12.1877 ст.
Сын: Чуприков Спиридон Карпович
Отец ребёнка: Чуприков Карп Спиридонович
Смерть
Неизвестно