Петрович Иван Леонтьевич
Место рожденияг. Пинск, Минская губерния
Дата рождения05.03.1813
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1813
г. Пинск, Минская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности