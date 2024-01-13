Петрович Иван Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрович Иван Леонтьевич

Место рождения

г. Пинск, Минская губерния

Дата рождения

05.03.1813

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1813

Отец: Петрович Леонтий Иванович

Мать: Петрович Ульяна (Пелагия) Прокопьевна

г. Пинск, Минская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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