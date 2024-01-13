Петрович Ульяна (Пелагия) Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петрович Павел Леонтьевич
Отец ребёнка: Петрович Леонтий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.04.1801
Сын: Петрович Семен Леонтьевич
Отец ребёнка: Петрович Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
14.07.1806
Сын: Петрович Василий Леонтьевич
Отец ребёнка: Петрович Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
19.04.1811
Сын: Петрович Александр Леонтьевич
Отец ребёнка: Петрович Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
05.03.1813
Отец ребёнка: Петрович Леонтий Иванович
Рождение ребёнка
1820
Сын: Петрович Герасим Леонтьевич
Отец ребёнка: Петрович Леонтий Иванович