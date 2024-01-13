Петрович Ульяна (Пелагия) Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрович Ульяна (Пелагия) Прокопьевна

Петрович Ульяна (Пелагия) Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петрович Павел Леонтьевич

Отец ребёнка: Петрович Леонтий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петрович Леонтий Иванович

Рождение ребёнка
07.04.1801

Сын: Петрович Семен Леонтьевич

Отец ребёнка: Петрович Леонтий Иванович

Рождение ребёнка
14.07.1806

Сын: Петрович Василий Леонтьевич

Отец ребёнка: Петрович Леонтий Иванович

Рождение ребёнка
19.04.1811

Сын: Петрович Александр Леонтьевич

Отец ребёнка: Петрович Леонтий Иванович

Рождение ребёнка
05.03.1813

Сын: Петрович Иван Леонтьевич

Отец ребёнка: Петрович Леонтий Иванович

Рождение ребёнка
1820

Сын: Петрович Герасим Леонтьевич

Отец ребёнка: Петрович Леонтий Иванович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.