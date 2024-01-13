Петрович Леонтий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петрович Иван
Мать: Петрович ?
Рождение ребёнка
07.04.1801
Сын: Петрович Семен Леонтьевич
Мать ребёнка: Петрович Ульяна (Пелагия) Прокопьевна
г. Пинск, Минская губ.
Рождение ребёнка
14.07.1806
Сын: Петрович Василий Леонтьевич
Мать ребёнка: Петрович Ульяна (Пелагия) Прокопьевна
г. Пинск, Минская губ.
Рождение ребёнка
19.04.1811
Сын: Петрович Александр Леонтьевич
Мать ребёнка: Петрович Ульяна (Пелагия) Прокопьевна
г. Пинск, Минская губ.
Рождение ребёнка
05.03.1813
Мать ребёнка: Петрович Ульяна (Пелагия) Прокопьевна
г. Пинск, Минская губерния
Рождение ребёнка
1820
Сын: Петрович Герасим Леонтьевич
Мать ребёнка: Петрович Ульяна (Пелагия) Прокопьевна
г. Пинск, Минская губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петрович Павел Леонтьевич
Мать ребёнка: Петрович Ульяна (Пелагия) Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно