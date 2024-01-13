Петрович Леонтий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрович Леонтий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петрович Иван

Мать: Петрович ?

Рождение ребёнка
07.04.1801

Сын: Петрович Семен Леонтьевич

Мать ребёнка: Петрович Ульяна (Пелагия) Прокопьевна

г. Пинск, Минская губ.
Рождение ребёнка
14.07.1806

Сын: Петрович Василий Леонтьевич

Мать ребёнка: Петрович Ульяна (Пелагия) Прокопьевна

г. Пинск, Минская губ.
Рождение ребёнка
19.04.1811

Сын: Петрович Александр Леонтьевич

Мать ребёнка: Петрович Ульяна (Пелагия) Прокопьевна

г. Пинск, Минская губ.
Рождение ребёнка
05.03.1813

Сын: Петрович Иван Леонтьевич

Мать ребёнка: Петрович Ульяна (Пелагия) Прокопьевна

г. Пинск, Минская губерния
Рождение ребёнка
1820

Сын: Петрович Герасим Леонтьевич

Мать ребёнка: Петрович Ульяна (Пелагия) Прокопьевна

г. Пинск, Минская губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петрович Павел Леонтьевич

Мать ребёнка: Петрович Ульяна (Пелагия) Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрович Ульяна (Пелагия) Прокопьевна

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