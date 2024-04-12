Воинкова (Михайлищева) Мавра Федорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Михайлищев Федор
Бракосочетание
26.01.1820
Рождение ребёнка
04.12.1820
Дочь: Варвара Тимофеева
Отец ребёнка: Воинков Тимофей Федоров
Рождение ребёнка
23.02.1822
Дочь: Агафия Тимофеева
Отец ребёнка: Воинков Тимофей Федоров
Рождение ребёнка
02.05.1823
Дочь: Пелагия Тимофеева
Отец ребёнка: Воинков Тимофей Федоров
Рождение ребёнка
17.05.1824
Отец ребёнка: Воинков Тимофей Федоров
Рождение ребёнка
22.09.1826
Дочь: Вера Тимофеева
Отец ребёнка: Воинков Тимофей Федоров
Рождение ребёнка
07.01.1828
Сын: Воинков Григорий Тимофеев
Отец ребёнка: Воинков Тимофей Федоров
Рождение ребёнка
10.05.1829
Сын: Воинков Матфий (Василий) Тимофеев
Отец ребёнка: Воинков Тимофей Федоров
Рождение ребёнка
07.03.1831
Сын: Воинков Феофилакт Тимофеев
Отец ребёнка: Воинков Тимофей Федоров
Рождение ребёнка
04.09.1832
Отец ребёнка: Воинков Тимофей Федоров
Смерть
Неизвестно