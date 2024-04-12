Воинкова (Михайлищева) Мавра Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воинкова (Михайлищева) Мавра Федорова

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Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Михайлищев Федор

Мать: Михайлищева Катерина Федорова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
26.01.1820

Муж: Воинков Тимофей Федоров

Рождение ребёнка
04.12.1820

Дочь: Варвара Тимофеева

Отец ребёнка: Воинков Тимофей Федоров

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.02.1822

Дочь: Агафия Тимофеева

Отец ребёнка: Воинков Тимофей Федоров

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.05.1823

Дочь: Пелагия Тимофеева

Отец ребёнка: Воинков Тимофей Федоров

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.05.1824

Сын: Воинков Феодот Тимофеев

Отец ребёнка: Воинков Тимофей Федоров

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.09.1826

Дочь: Вера Тимофеева

Отец ребёнка: Воинков Тимофей Федоров

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.01.1828

Сын: Воинков Григорий Тимофеев

Отец ребёнка: Воинков Тимофей Федоров

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.05.1829

Сын: Воинков Матфий (Василий) Тимофеев

Отец ребёнка: Воинков Тимофей Федоров

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.03.1831

Сын: Воинков Феофилакт Тимофеев

Отец ребёнка: Воинков Тимофей Федоров

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.09.1832

Сын: Воинков Моисей Тимофеев

Отец ребёнка: Воинков Тимофей Федоров

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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