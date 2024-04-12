Воинков Феодот Тимофеев
Место рождения
Дата рождения17.05.1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1824
Отец: Воинков Тимофей Федоров
Мать: Воинкова Мавра Федорова
Бракосочетание
14.05.1845
Рождение ребёнка
22.05.1845
Дочь: Евфросинья Феодотова
Мать ребёнка: Агрипина Ларионова (Родионова)
Рождение ребёнка
14.06.1848
Мать ребёнка: Агрипина Ларионова (Родионова)
Рождение ребёнка
08.06.1849
Дочь: Агрипина Феодотова
Мать ребёнка: Агрипина Ларионова (Родионова)
Рождение ребёнка
14.02.1851
Дочь: Мариамна Феодотова
Мать ребёнка: Агрипина Ларионова (Родионова)
Смерть
Неизвестно