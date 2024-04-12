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Воинков Феодот Тимофеев

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Место рождения

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

17.05.1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1824

Отец: Воинков Тимофей Федоров

Мать: Воинкова Мавра Федорова

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
14.05.1845

Жена: Агрипина Ларионова (Родионова)

Рождение ребёнка
22.05.1845

Дочь: Евфросинья Феодотова

Мать ребёнка: Агрипина Ларионова (Родионова)

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.06.1848

Сын: Воинков Тихон Феодотов

Мать ребёнка: Агрипина Ларионова (Родионова)

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.06.1849

Дочь: Агрипина Феодотова

Мать ребёнка: Агрипина Ларионова (Родионова)

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.02.1851

Дочь: Мариамна Феодотова

Мать ребёнка: Агрипина Ларионова (Родионова)

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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