(Елфимова) Агрипина Ларионова (Родионова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Елфимова) Агрипина Ларионова (Родионова)

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Место рождения

Большая Койнова, Ирбитский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Койнова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
14.05.1845

Муж: Воинков Феодот Тимофеев

Рождение ребёнка
22.05.1845

Дочь: Евфросинья Феодотова

Отец ребёнка: Воинков Феодот Тимофеев

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.06.1848

Сын: Воинков Тихон Феодотов

Отец ребёнка: Воинков Феодот Тимофеев

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.06.1849

Дочь: Агрипина Феодотова

Отец ребёнка: Воинков Феодот Тимофеев

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.02.1851

Дочь: Мариамна Феодотова

Отец ребёнка: Воинков Феодот Тимофеев

Любина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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