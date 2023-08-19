(Елфимова) Агрипина Ларионова (Родионова)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.05.1845
Рождение ребёнка
22.05.1845
Дочь: Евфросинья Феодотова
Отец ребёнка: Воинков Феодот Тимофеев
Рождение ребёнка
14.06.1848
Отец ребёнка: Воинков Феодот Тимофеев
Рождение ребёнка
08.06.1849
Дочь: Агрипина Феодотова
Отец ребёнка: Воинков Феодот Тимофеев
Рождение ребёнка
14.02.1851
Дочь: Мариамна Феодотова
Отец ребёнка: Воинков Феодот Тимофеев
Смерть
Неизвестно