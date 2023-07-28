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Михайлищев Федор

Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Михайлищев Федор Федоров

Мать ребёнка: не указана

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Михайлищев Афанасий Федоров

Мать ребёнка: Михайлищева Катерина Федорова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Михайлищев Андрей Федоров

Мать ребёнка: Михайлищева Катерина Федорова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Воинкова Мавра Федорова

Мать ребёнка: Михайлищева Катерина Федорова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлищева Катерина Федорова

Смерть
Неизвестно