Михайлищев Федор
Место рождения
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1776
Мать ребёнка: не указана
Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Михайлищев Афанасий Федоров
Мать ребёнка: Михайлищева Катерина Федорова
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Михайлищев Андрей Федоров
Мать ребёнка: Михайлищева Катерина Федорова
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Воинкова Мавра Федорова
Мать ребёнка: Михайлищева Катерина Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно