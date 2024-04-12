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Екатерина Спиридоновна

Место рождения

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

17.11.1840 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1815 г.р.

Мать

1818 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1840 ст.

Отец: Спиридон Яковлевич

Мать: Анастасия Гавриловна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крещение
19.11.1840 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: Максим Яковлев из Леднево и из дер. Немятова Василия Яковлева жена Ирина Яковлева.
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Упоминание
30.03.1864 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестная мать Марии Евдокимовны.
Смерть
Неизвестно

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