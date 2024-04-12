Екатерина Спиридоновна
Место рождения
Дата рождения17.11.1840 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1840 ст.
Отец: Спиридон Яковлевич
Мать: Анастасия Гавриловна
Крещение
19.11.1840 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Крестные: Максим Яковлев из Леднево и из дер. Немятова Василия Яковлева жена Ирина Яковлева.
Упоминание
1862
Исповедная роспись.
Упоминание
30.03.1864 ст.
Крестная мать Марии Евдокимовны.
Смерть
Неизвестно