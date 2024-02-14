Camal Mefuda — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Camal Mefuda

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1860

Дата смерти

1935

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1852 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самалетдин Летфулла

Отец ребёнка: Камал Юсуф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Camal Ähmädzan

Отец ребёнка: Камал Юсуф

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Camal Hasan

Отец ребёнка: Камал Юсуф

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Камал Юсуф

Рождение ребёнка
20.11.1880

Сын: Samaletdin Imad

Отец ребёнка: Камал Юсуф

Смерть
1935

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