Camal Mefuda
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1860
Дата смерти1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самалетдин Летфулла
Отец ребёнка: Камал Юсуф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Camal Ähmädzan
Отец ребёнка: Камал Юсуф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Camal Hasan
Отец ребёнка: Камал Юсуф
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Камал Юсуф
Рождение ребёнка
20.11.1880
Сын: Samaletdin Imad
Отец ребёнка: Камал Юсуф
Смерть
1935