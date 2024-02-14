Samaletdin Imad — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Samaletdin Imad

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1880

Дата смерти

14.10.1967

Пол

Мужской

Отец

1852 г.р.

Мать

1860 г.р.

Жена

1883 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1880

Отец: Камал Юсуф

Мать: Camal Mefuda

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Camal Fatime

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Camal Fatime

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Camal Fatime

Смерть
14.10.1967

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