Samaletdin Imad
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1880
Дата смерти14.10.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1880
Отец: Камал Юсуф
Мать: Camal Mefuda
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Camal Fatime
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Camal Fatime
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Camal Fatime
Смерть
14.10.1967