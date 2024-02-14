Камал Юсуф
Место рожденияд. Актуково Нижегородской губернии
Дата рождения1852
Дата смерти09.10.1930
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самалетдин Летфулла
Мать ребёнка: Camal Mefuda
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Camal Ähmädzan
Мать ребёнка: Camal Mefuda
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Camal Hasan
Мать ребёнка: Camal Mefuda
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Camal Mefuda
Рождение ребёнка
20.11.1880
Сын: Samaletdin Imad
Мать ребёнка: Camal Mefuda
Смерть
09.10.1930