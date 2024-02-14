Камал Юсуф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камал Юсуф

Место рождения

д. Актуково Нижегородской губернии

Дата рождения

1852

Дата смерти

09.10.1930

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1860 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самалетдин Летфулла

Мать ребёнка: Camal Mefuda

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Camal Ähmädzan

Мать ребёнка: Camal Mefuda

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Camal Hasan

Мать ребёнка: Camal Mefuda

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Camal Mefuda

Рождение ребёнка
20.11.1880

Сын: Samaletdin Imad

Мать ребёнка: Camal Mefuda

Смерть
09.10.1930

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