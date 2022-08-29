Доценко Степан Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Доценко Григорий
Мать: Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.09.1919
Дочь: Бирюкова (Доценко) Анна Степановна
Мать ребёнка: Доценко (Синеокова) Пелагея Ефремовна
Николаевка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
21.09.1924
Дочь: (Доценко) Мария Степановна
Мать ребёнка: Доценко (Синеокова) Пелагея Ефремовна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: (Доценко) Нина Степановна
Мать ребёнка: Доценко (Синеокова) Пелагея Ефремовна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: (Доценко) Алла Степановна
Мать ребёнка: Доценко (Синеокова) Пелагея Ефремовна
Рождение ребёнка
1933
Сын: Доценко Евгений Степанович
Мать ребёнка: Доценко (Синеокова) Пелагея Ефремовна
Рождение ребёнка
10.12.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Доценко (Синеокова) Пелагея Ефремовна
Смерть
1960