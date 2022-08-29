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Доценко Степан Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1960

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Доценко Григорий

Мать: Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Доценко (Синеокова) Пелагея Ефремовна

Рождение ребёнка
20.09.1919

Дочь: Бирюкова (Доценко) Анна Степановна

Мать ребёнка: Доценко (Синеокова) Пелагея Ефремовна

Николаевка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
21.09.1924

Дочь: (Доценко) Мария Степановна

Мать ребёнка: Доценко (Синеокова) Пелагея Ефремовна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: (Доценко) Нина Степановна

Мать ребёнка: Доценко (Синеокова) Пелагея Ефремовна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: (Доценко) Алла Степановна

Мать ребёнка: Доценко (Синеокова) Пелагея Ефремовна

Рождение ребёнка
1933

Сын: Доценко Евгений Степанович

Мать ребёнка: Доценко (Синеокова) Пелагея Ефремовна

Рождение ребёнка
10.12.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Доценко (Синеокова) Пелагея Ефремовна

Смерть
1960

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