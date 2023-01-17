Доценко (Синеокова) Пелагея Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти31.10.1985
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Синеоков Ефрем
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1919
Дочь: Бирюкова Анна Степановна
Отец ребёнка: Доценко Степан Григорьевич
Николаевка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
21.09.1924
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Доценко Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Нина Степановна
Отец ребёнка: Доценко Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Алла Степановна
Отец ребёнка: Доценко Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
1933
Сын: Доценко Евгений Степанович
Отец ребёнка: Доценко Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
10.12.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Доценко Степан Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.10.1985