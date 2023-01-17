Доценко (Синеокова) Пелагея Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доценко (Синеокова) Пелагея Ефремовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

31.10.1985

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Синеоков Ефрем

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1919

Дочь: Бирюкова Анна Степановна

Отец ребёнка: Доценко Степан Григорьевич

Николаевка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
21.09.1924

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Доценко Степан Григорьевич

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Нина Степановна

Отец ребёнка: Доценко Степан Григорьевич

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Алла Степановна

Отец ребёнка: Доценко Степан Григорьевич

Рождение ребёнка
1933

Сын: Доценко Евгений Степанович

Отец ребёнка: Доценко Степан Григорьевич

Рождение ребёнка
10.12.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Доценко Степан Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Доценко Степан Григорьевич

Смерть
31.10.1985
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