Бирюкова (Доценко) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирюкова (Доценко) Анна Степановна

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Место рождения

Николаевка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

20.09.1919

Дата смерти

04.04.2016

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1919

Отец: Доценко Степан Григорьевич

Мать: Доценко Пелагея Ефремовна

Николаевка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
06.11.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бирюков Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бирюков Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Бирюков Алексей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бирюков Алексей Иванович

Смерть
04.04.2016
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