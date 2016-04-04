Бирюкова (Доценко) Анна Степановна
Место рождения
Дата рождения20.09.1919
Дата смерти04.04.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1919
Рождение ребёнка
06.11.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бирюков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бирюков Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Бирюков Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.04.2016