Обухов Владимир (Володка) Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1626
Дата смертиПосле 1700
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1626
Отец: Обухов Андрей Леонтьев
Мать: Обухова Огрофена
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1655
Сын: Обухов Матвей (Матюшко) Владимиров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1663
Сын: Обухов Ларион (Ларка) Владимиров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1670
Сын: Обухов Гурий (Гурка) Владимиров
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1700