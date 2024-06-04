Обухов Владимир (Володка) Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухов Владимир (Володка) Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1626

Дата смерти

После 1700

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1626

Отец: Обухов Андрей Леонтьев

Мать: Обухова Огрофена

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1655

Сын: Обухов Матвей (Матюшко) Владимиров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1663

Сын: Обухов Ларион (Ларка) Владимиров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1670

Сын: Обухов Гурий (Гурка) Владимиров

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1700

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