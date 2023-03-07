Обухов Ларион (Ларка) Владимиров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОбухов Ларион (Ларка) Владимиров

Обухов Ларион (Ларка) Владимиров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1663

Дата смерти

После 1702

Пол

Мужской

Отец

Около 1626 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1663

Отец: Обухов Владимир (Володка) Андреев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1681

Сын: Обухов Евдоким Ларионов

Мать ребёнка: не указана

поч. Володки Обухова, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1696

Сын: Обухов Самсон Ларионов

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Володки Обухова, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1702
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close