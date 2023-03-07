Обухов Гурий (Гурка) Владимиров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1670
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670
Отец: Обухов Владимир (Володка) Андреев
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Володки Обухова, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1678