Григорий Трофимов
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Трофим Григорьев
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Матвеева
Рождение ребёнка
1842
Сын: Пётр Григорьев
Мать ребёнка: Дарья Матвеева
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Анна Григорьева
Мать ребёнка: Дарья Матвеева
Место жительства
1850
29 семья
Место жительства
1851
Переселены на Киргизскую степь
Место жительства
1858
24+
Смерть
Неизвестно