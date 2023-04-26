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Григорий Трофимов

Место рождения

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Трофим Григорьев

Мать: ?

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Матвеева

Рождение ребёнка
1842

Сын: Пётр Григорьев

Мать ребёнка: Дарья Матвеева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Анна Григорьева

Мать ребёнка: Дарья Матвеева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1850
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
29 семья
Место жительства
1851
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Переселены на Киргизскую степь
Место жительства
1858
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
24+
Смерть
Неизвестно

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