Дарья Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Пётр Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Трофимов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Анна Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Трофимов

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1850
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
29 семья
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Трофимов

Смерть
Неизвестно
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