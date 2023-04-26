Трофим Григорьев
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смерти1848
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1816
Сын: Григорий Трофимов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1820
Сын: Леонтий Трофимов
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1828
Сын: Пётр Трофимов
Мать ребёнка: ?
Смерть
1848
Место жительства
1850
29 семья