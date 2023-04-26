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Трофим Григорьев

Место рождения

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1785

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1816

Сын: Григорий Трофимов

Мать ребёнка: ?

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Леонтий Трофимов

Мать ребёнка: ?

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Пётр Трофимов

Мать ребёнка: ?

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1848
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1850
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
29 семья

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