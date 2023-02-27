Осип Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсип Иванович

Осип Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1756 г.р.

Дети

Около 1786 г.р.

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Токарево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Мавра

Мать ребёнка: Акилина Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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