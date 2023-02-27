Осип Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Дмитриевна
Место жительства
Неизвестно
Токарево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Мавра
Мать ребёнка: Акилина Дмитриевна
Смерть
Неизвестно