Акилина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756
Отец: Дмитрий Алексеевич
Мать: Анна Герасимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осип Иванович
Место жительства
Неизвестно
Токарево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Мавра
Отец ребёнка: Осип Иванович
Смерть
Неизвестно