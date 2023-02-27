Акилина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1719 г.р.

Мать

Около 1722 г.р.

Муж

Около 1758 г.р.

Дети

Около 1786 г.р.

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: Дмитрий Алексеевич

Мать: Анна Герасимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осип Иванович

Место жительства
Неизвестно
Токарево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Мавра

Отец ребёнка: Осип Иванович

Смерть
Неизвестно

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