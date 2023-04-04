Канторович Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Канторович Иаков
Отец ребёнка: Канторович Израиль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Канторович Израиль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Канторович Израиль
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Канторович) Фаина
Отец ребёнка: Канторович Израиль
Рождение ребёнка
1886
Сын: Канторович Вениамин
Отец ребёнка: Канторович Израиль
Смерть
Неизвестно