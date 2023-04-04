Канторович Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канторович Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1886 г.р.
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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Канторович Иаков

Отец ребёнка: Канторович Израиль

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Канторович Израиль

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Канторович Израиль

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Канторович) Фаина

Отец ребёнка: Канторович Израиль

Рождение ребёнка
1886

Сын: Канторович Вениамин

Отец ребёнка: Канторович Израиль

Смерть
Неизвестно

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