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Канторович Вениамин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Канторович Израиль

Мать: Канторович Елизавета

Рождение ребёнка
1907

Сын: Канторович Борис

Мать ребёнка: Канторович Любовь (Блума)

Рождение ребёнка
15.08.1911

Дочь: Евгения

Мать ребёнка: Канторович Любовь (Блума)

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Канторович Александр

Мать ребёнка: Канторович Любовь (Блума)

Смерть
1961
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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