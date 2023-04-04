Канторович Вениамин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти1961
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Канторович Израиль
Мать: Канторович Елизавета
Рождение ребёнка
1907
Сын: Канторович Борис
Мать ребёнка: Канторович Любовь (Блума)
Рождение ребёнка
15.08.1911
Дочь: Евгения
Мать ребёнка: Канторович Любовь (Блума)
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1913
Сын: Канторович Александр
Мать ребёнка: Канторович Любовь (Блума)
Смерть
1961
Похороны
Неизвестно