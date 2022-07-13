Арзамаскин Антон Осипов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Арзамаскин Осип Петров
Мать: Устинья Назарова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Антонова
Мать ребёнка: Степанида Анисимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арзамаскин Абрам Антонович
Мать ребёнка: Степанида Анисимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида Анисимова
Смерть
Неизвестно