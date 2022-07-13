Арзамаскин Антон Осипов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арзамаскин Антон Осипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Арзамаскин Осип Петров

Мать: Устинья Назарова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Антонова

Мать ребёнка: Степанида Анисимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арзамаскин Абрам Антонович

Мать ребёнка: Степанида Анисимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида Анисимова

Смерть
Неизвестно

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