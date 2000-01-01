Арзамаскин Осип Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1852
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петр Павлов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Устинья Назарова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арзамаскин Игнатий Осипов
Мать ребёнка: Устинья Назарова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арзамаскин Василий Осипов
Мать ребёнка: Устинья Назарова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Устинья Назарова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья Назарова
Смерть
1852