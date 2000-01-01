Арзамаскин Осип Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арзамаскин Осип Петров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петр Павлов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арзамаскин Козьма Осипов

Мать ребёнка: Устинья Назарова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арзамаскин Игнатий Осипов

Мать ребёнка: Устинья Назарова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арзамаскин Василий Осипов

Мать ребёнка: Устинья Назарова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арзамаскин Антон Осипов

Мать ребёнка: Устинья Назарова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья Назарова

Смерть
1852
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