Устинья Назарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинья Назарова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арзамаскин Козьма Осипов

Отец ребёнка: Арзамаскин Осип Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арзамаскин Игнатий Осипов

Отец ребёнка: Арзамаскин Осип Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арзамаскин Василий Осипов

Отец ребёнка: Арзамаскин Осип Петров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арзамаскин Антон Осипов

Отец ребёнка: Арзамаскин Осип Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арзамаскин Осип Петров

Смерть
Неизвестно

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