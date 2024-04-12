Владимирова (Скопцова) Валентина Петровна
Место рождения
Дата рождения26.02.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1961
Рождение ребёнка
06.04.1984
Дочь: Лиитвиненко Олеся Валерьевна
Отец ребёнка: Владимиров Валерий Васильевич
Рождение ребёнка
25.09.1988
Сын: Владимиров Виталий Валерьевич
Отец ребёнка: Владимиров Валерий Васильевич
Рождение ребёнка
25.09.1988
Сын: Владимиров Юрий Валерьевич
Отец ребёнка: Владимиров Валерий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно