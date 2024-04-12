Владимирова (Скопцова) Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владимирова (Скопцова) Валентина Петровна

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Место рождения

Поречье, Великолукский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

26.02.1961

Пол

Женский

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1961

Отец: Скопцов Петр Трофимович

Мать: Скопцова Александра Михайловна

Поречье, Великолукский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.04.1984

Дочь: Лиитвиненко Олеся Валерьевна

Отец ребёнка: Владимиров Валерий Васильевич

Елизаветино, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
25.09.1988

Сын: Владимиров Виталий Валерьевич

Отец ребёнка: Владимиров Валерий Васильевич

Елизаветино, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
25.09.1988

Сын: Владимиров Юрий Валерьевич

Отец ребёнка: Владимиров Валерий Васильевич

Елизаветино, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Владимиров Валерий Васильевич

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