Владимиров Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владимиров Валерий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.04.1984

Дочь: Лиитвиненко Олеся Валерьевна

Мать ребёнка: Владимирова Валентина Петровна

Елизаветино, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
25.09.1988

Сын: Владимиров Виталий Валерьевич

Мать ребёнка: Владимирова Валентина Петровна

Елизаветино, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
25.09.1988

Сын: Владимиров Юрий Валерьевич

Мать ребёнка: Владимирова Валентина Петровна

Елизаветино, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Владимирова Валентина Петровна

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