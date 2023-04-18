Владимиров Валерий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.04.1984
Дочь: Лиитвиненко Олеся Валерьевна
Мать ребёнка: Владимирова Валентина Петровна
Рождение ребёнка
25.09.1988
Сын: Владимиров Виталий Валерьевич
Мать ребёнка: Владимирова Валентина Петровна
Рождение ребёнка
25.09.1988
Сын: Владимиров Юрий Валерьевич
Мать ребёнка: Владимирова Валентина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно