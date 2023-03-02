Кудинова Аграфена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соковина (Кудинов) Мария
Отец ребёнка: Кудинов Кирилл Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудинов Дмитрий
Отец ребёнка: Кудинов Кирилл Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудинов Ефим
Отец ребёнка: Кудинов Кирилл Егорович
Бракосочетание
Неизвестно