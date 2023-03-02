Кудинова Аграфена Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кудинова Аграфена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соковина (Кудинов) Мария

Отец ребёнка: Кудинов Кирилл Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудинов Дмитрий

Отец ребёнка: Кудинов Кирилл Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудинов Ефим

Отец ребёнка: Кудинов Кирилл Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кудинов Кирилл Егорович

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