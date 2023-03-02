Кудинов Кирилл Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кудинов Егор
Мать: Кудинова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соковина (Кудинов) Мария
Мать ребёнка: Кудинова Аграфена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудинов Дмитрий
Мать ребёнка: Кудинова Аграфена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудинов Ефим
Мать ребёнка: Кудинова Аграфена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кудинова Аграфена