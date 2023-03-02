Кудинов Кирилл Егорович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кудинов Кирилл Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кудинов Егор

Мать: Кудинова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соковина (Кудинов) Мария

Мать ребёнка: Кудинова Аграфена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудинов Дмитрий

Мать ребёнка: Кудинова Аграфена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудинов Ефим

Мать ребёнка: Кудинова Аграфена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудинова Аграфена

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