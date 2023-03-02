Соковина (Кудинов) Мария Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСоковина (Кудинов) Мария

Соковина (Кудинов) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кудинов Кирилл Егорович

Мать: Кудинова Аграфена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соковин Василий

Отец ребёнка: Соковин Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Соковин) Тамара

Отец ребёнка: Соковин Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соковин Анатолий

Отец ребёнка: Соковин Иван Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соковин Иван Андреевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.