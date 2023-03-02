Соковина (Кудинов) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кудинов Кирилл Егорович
Мать: Кудинова Аграфена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соковин Василий
Отец ребёнка: Соковин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Соковин) Тамара
Отец ребёнка: Соковин Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Соковин Анатолий
Отец ребёнка: Соковин Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно