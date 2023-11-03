N Сергей Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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N Сергей Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Между 1830 и 1834

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Спаский Александр Сергеевич

Мать ребёнка: N Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Соколова Надежда Сергеевна

Мать ребёнка: N Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Варварский Николай Сергеевич

Мать ребёнка: N Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Спаский Феодор Сергеевич

Мать ребёнка: N Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: N Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: N Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: N Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: N Анна Матвеевна

Работки верхния, Работкинская волость, Макарьевский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Между 1830 и 1834
Работки верхния, Работкинская волость, Макарьевский уезд
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