N Сергей Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиМежду 1830 и 1834
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Спаский Александр Сергеевич
Мать ребёнка: N Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Соколова Надежда Сергеевна
Мать ребёнка: N Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Варварский Николай Сергеевич
Мать ребёнка: N Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
Около 1821
Мать ребёнка: N Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: N Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: N Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: N Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: N Анна Матвеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Между 1830 и 1834