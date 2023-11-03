N Анна Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1789
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Спаский Александр Сергеевич
Отец ребёнка: N Сергей Ильич
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Соколова Надежда Сергеевна
Отец ребёнка: N Сергей Ильич
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Варварский Николай Сергеевич
Отец ребёнка: N Сергей Ильич
Рождение ребёнка
Около 1821
Отец ребёнка: N Сергей Ильич
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: N Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: N Сергей Ильич
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: N Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: N Сергей Ильич
Работки верхния, Работкинская волость, Макарьевский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
жена священника