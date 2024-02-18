Турко (Ролич) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турко (Ролич) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1973 г.р.

Дети

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Турко Андрей

Рождение ребёнка
24.07.1998

Сын: Турко Павел

Отец ребёнка: Турко Андрей

Рождение ребёнка
27.07.2002

Дочь: Турко Мария

Отец ребёнка: Турко Андрей

Рождение ребёнка
29.06.2006

Сын: Турко Александр

Отец ребёнка: Турко Андрей

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