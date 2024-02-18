Турко (Ролич) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Турко Андрей
Рождение ребёнка
24.07.1998
Сын: Турко Павел
Отец ребёнка: Турко Андрей
Рождение ребёнка
27.07.2002
Дочь: Турко Мария
Отец ребёнка: Турко Андрей
Рождение ребёнка
29.06.2006
Сын: Турко Александр
Отец ребёнка: Турко Андрей