Турко Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1973
Отец: Турко Павел Иванович
Мать: Турко (Захарова) Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Турко (Ролич) Ольга
Рождение ребёнка
24.07.1998
Сын: Турко Павел
Мать ребёнка: Турко (Ролич) Ольга
Рождение ребёнка
27.07.2002
Дочь: Турко Мария
Мать ребёнка: Турко (Ролич) Ольга
Рождение ребёнка
29.06.2006
Сын: Турко Александр
Мать ребёнка: Турко (Ролич) Ольга