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Турко Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1973

Отец: Турко Павел Иванович

Мать: Турко (Захарова) Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Турко (Ролич) Ольга

Рождение ребёнка
24.07.1998

Сын: Турко Павел

Мать ребёнка: Турко (Ролич) Ольга

Рождение ребёнка
27.07.2002

Дочь: Турко Мария

Мать ребёнка: Турко (Ролич) Ольга

Рождение ребёнка
29.06.2006

Сын: Турко Александр

Мать ребёнка: Турко (Ролич) Ольга

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